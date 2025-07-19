«Элементарно, Ватсон!» Василию Ливанову — 90 лет. Как советский Шерлок Холмс влюбил в себя всю страну?

Народный артист РСФСР, звезда «Шерлока Холмса» Василий Ливанов отметил 90-летие

19 июля исполнилось 90 лет народному артисту РСФСР, актеру, режиссеру, сценаристу и писателю Василию Ливанову. Прославившийся в роли Шерлока Холмса в популярных телефильмах советского времени артист является лауреатом престижных немецких и британских наград. Его последняя роль в кино датируется 2008 годом.

Ливанов прославился ролью Шерлока Холмса в теледетективах Игоря Масленникова

Объединенные названием «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» фильмы по произведениям Артура Конан-Дойля создавались на киностудии «Ленфильм» с 1979-го по 1986 год по заказу Гостелерадио СССР. Ливанов сыграл в пяти многосерийных телевизионных картинах, каждая из которых сразу же завоевывала популярность у советских зрителей. Созданный актером экранный образ по сей день остается одним из канонических изображений гениального сыщика с Бейкер-стрит.

Актеры Василий Ливанов и Виталий Соломин Фото: Владимир Завьялов / ТАСС / Legion-Media

Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова и доктор Ватсон в исполнении актера Виталия Соломина полюбились публике настолько, что стали героями анекдотов. А фраза Холмса «Элементарно, Ватсон», как и другие реплики героев, стала — отчасти благодаря фильмам — крылатой. Артисты были близкими друзьями и за пределами съемочной площадки. «На экране можно сыграть любовь, а дружбу сыграть невозможно. Нужно дружить», — признавался Ливанов после ухода коллеги из жизни в 2002 году.

Масленников не хотел брать Ливанова на роль Шерлока Холмса

По словам актера, режиссер Игорь Масленников видел в образе Шерлока Холмса совершенно других актеров. На роль рассматривались, в частности, Александр Кайдановский («Сталкер», «Свой среди чужих, чужой среди своих») и Сергей Юрский («Республика ШКИД», «Золотой теленок»). Ливанова утвердили под нажимом оператора «Ленфильма» Юрия Векслера, который, как утверждал артист, руководил всем съемочным процессом.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: "Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду". Вот и все», — рассказывал Ливанов в интервью изданию «Аргументы и факты».

Ливанов раскрыл сумму гонорара за роль Шерлока Холмса

На момент съемок в первом фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» в 1979-м актер успел сняться в двух десятках картин, в том числе в «Неотправленном письме» Михаила Калатозова, «Звезде пленительного счастья» Владимира Мотыля и «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, поэтому получал высшую ставку из возможных. Гонорар Ливанова составлял 500-700 рублей за съемочный день.

К тому времени, когда я снимался в «Холмсе», у меня уже давно была высшая ставка Василий Ливанов в интервью «РБК»

Благодаря роли Шерлока Холмса Ливанов прославился в Англии

В 2006 году актер стал почетным членом ордена Британской империи. «Елизавета II прислала в Москву свой указ, который подписали в 2006 году лично она, магистр этого ордена и ее муж герцог Эдинбургский», — рассказывал Ливанов.

В указе написано, что я лучший Шерлок Холмс всех времен с начала экранизации Конан-Дойла Василий Ливанов в интервью kp.ru

Помимо этого, еще до работы над фильмами Масленникова актер был удостоен премии имени Генриха Грайфа в ГДР. На родине же Ливанов получил звание заслуженного, а затем и народного артиста РСФСР, а также орден Почета и орден «За заслуги перед Отечеством».

Ливанов также озвучил Карлсона и крокодила Гену

Шерлок Холмс — не единственный популярный образ, в создании которого участвовал известный актер. Ливанов работал на озвучании нескольких десятков мультфильмов. Его голосом говорят такие культовые анимационные герои, как крокодил Гена, Карлсон, Громозека из «Тайны третьей планеты» и Удав из «38 попугаев». В 1981-м артист также спародировал своего легендарного героя-сыщика, озвучив английского пса-детектива в мультфильме «Кот в сапогах».

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ливанов снимал мультфильмы и игровое кино как режиссер

С 1966-го по 1973 год Ливанов работал на студии «Союзмультфильм» режиссером-постановщиком. Он выступил режиссером мультфильмов «По следам бременских музыкантов» и «Синяя птица», а позднее срежиссировал, написал сценарий и исполнил главную роль в ленте «Дон Кихот возвращается». Заглавный герой вышедшего в 1997 году фильма стал последней большой ролью Ливанова.

Однако работать на телевидении артист не переставал еще два десятилетия. Например, в 2003-м он сыграл роль старца Фура в телеигре «Форт Боярд», а в 2019-м на экраны вышел исторический фильм Ливанова «Медный всадник России».