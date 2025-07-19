Российские бойцы сварили спагетти в трофейном коробе НАТО

Бойцы ВС России сварили спагетти в трофейном коробе НАТО для боеприпасов

Shot / Telegram

Бойцы ВС России использовали трофейный короб НАТО для боеприпасов в качестве кастрюли, чтобы сварить спагетти. Видео кулинарного процесса опубликовал Telegram-канал Shot.

«Сегодня у нас на ужин спагетти в цинке», — сказал один из военнослужащих. Рядом с импровизированной плитой расставлены тарелки и тушенка.

Такое применение российские военные нашли оборудованию, которое Североатлантический альянс поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Соорудили полевую кухню и решили показать, что "утварь" годится только для варки макарон», — говорится в публикации к видеоролику.

Ранее российские бойцы показали добытый в боях с ВСУ под Суджей трофей с надписями на арабском. Предположительно, он предназначался для поставки на Ближний Восток.