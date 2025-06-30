Российские бойцы показали добытый в боях с ВСУ под Суджей трофей с надписями на арабском

Российские бойцы добыли в боях с ВСУ под Курском патроны с надписями на арабском

Бойцы российской группировки войск «Север» показали фотографии трофеев, добытых в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Снимки опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На кадрах видно огнестрельное оружие, а также вызвавшую особый интерес авторов поста коробку патронов калибра 12,7×99 миллиметров, используемых странами НАТО, с надписями на арабском. Предположительно, они предназначались для поставки на Ближний Восток.

Отмечается, что на данный момент сложно сказать, кому изначально должны были поступить патроны. «Важно, что вместо Ближнего Востока все поставки Пентагона были сосредоточены на Украине — такими были приоритеты администрации [бывшего президента США Джо] Байдена», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в освобожденном селе Горналь Курской области российские военные нашли технику производства НАТО. По словам командира 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол, почти все вооружение ВСУ с возвращенных территорий было произведено Североатлантическим альянсом, о чем говорят шевроны.