Российский командир рассказал о найденных после освобождения Курской области трофеях ВСУ

Известия: В освобожденном Горнале нашли технику производства НАТО

В освобожденном селе Горналь Курской области российские военные нашли технику производства НАТО. Подробности о найденных трофеях Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол, пишут «Известия».

Российский военный отметил, что практически все найденное на освобожденных российских территориях вооружение ВСУ было производства стран НАТО, о чем свидетельствуют шевроны — американские, турецкие и другие.

В частности, были найдены ни разу не использованный пулемет 7,62-миллиметрового калибра, пулемет Браунинга калибра 12,7 миллиметров, а также запакованный индивидуальный рацион питания шведского производства.

«Противник был достаточно серьезно укреплен на территории Горналя, поскольку в ходе штурмовых действий мы вскрыли не один пулеметный взвод, не один укрепительный блиндаж», — заключил Апостол.

О возвращении последнего российского населенного пункта, остававшегося под контролем украинских солдат — села Горналь — официально объявили в субботу, 26 апреля. Об освобождении Курской области президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, раскрыв подробности операции.