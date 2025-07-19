DeepState: ВС России заняли село в Сумской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают продвижение на сумском направлении — украинский мониторинговый ресурс DeepState сообщает, что российские войска заняли село Яблуновка в Сумской области.

Кроме того, российские бойцы продвигаются в районе Юнаковки. Также отмечаются успехи в районе Хатнего — села в Харьковской области, расположенного рядом с границей с Россией, — и Торецка.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины по приказу украинского президента Владимира Зеленского попытались вернуть Кондратовку в Сумской области, однако понесли большие потери и не справились с задачей.