Найден способ предотвратить возвращение некоторых видов рака

CB: Блокировка обмена глутамина помогает снизить число устойчивых раковых клеток

Ученые нашли слабое место у раковых клеток, которые выживают после лечения и могут позже снова запустить рост опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology (CB).

Речь идет о видах рака с мутацией в гене KRAS. Такие мутации часто встречаются при раке легких, поджелудочной железы и кишечника. Препараты-ингибиторы KRAS могут блокировать мутантный белок и замедлять рост опухоли, однако лечение нередко переживает небольшая группа особенно устойчивых клеток. Их называют drug-tolerant persister cells — «клетки-персистеры», устойчивые к терапии.

Исследователи из Университета Тиба выяснили, что эти клетки не просто пассивно пережидают действие препарата. Во время лечения они временно перестают делиться, но остаются живыми и способны снова начать рост после отмены терапии. Чтобы выжить, они перестраивают обмен веществ и становятся особенно зависимыми от глутамина — аминокислоты, которую клетки используют как источник энергии и строительного материала.

Кроме того, выжившие клетки активно используют лизосомы — внутриклеточные структуры, которые перерабатывают вещества и помогают клетке справляться со стрессом. Когда ученые одновременно блокировали обмен глутамина и работу лизосом на фоне терапии ингибиторами KRAS, число устойчивых раковых клеток заметно снижалось.

Авторы считают, что такой подход может стать основой комбинированного лечения: сначала ингибитор KRAS подавляет основную массу опухоли, а затем дополнительная терапия добивает клетки, которые обычно выживают и могут вызвать рецидив.

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