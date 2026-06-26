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06:30, 26 июня 2026Наука и техника

Найден способ предотвратить возвращение некоторых видов рака

CB: Блокировка обмена глутамина помогает снизить число устойчивых раковых клеток
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Ученые нашли слабое место у раковых клеток, которые выживают после лечения и могут позже снова запустить рост опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology (CB).

Речь идет о видах рака с мутацией в гене KRAS. Такие мутации часто встречаются при раке легких, поджелудочной железы и кишечника. Препараты-ингибиторы KRAS могут блокировать мутантный белок и замедлять рост опухоли, однако лечение нередко переживает небольшая группа особенно устойчивых клеток. Их называют drug-tolerant persister cells — «клетки-персистеры», устойчивые к терапии.

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Исследователи из Университета Тиба выяснили, что эти клетки не просто пассивно пережидают действие препарата. Во время лечения они временно перестают делиться, но остаются живыми и способны снова начать рост после отмены терапии. Чтобы выжить, они перестраивают обмен веществ и становятся особенно зависимыми от глутамина — аминокислоты, которую клетки используют как источник энергии и строительного материала.

Кроме того, выжившие клетки активно используют лизосомы — внутриклеточные структуры, которые перерабатывают вещества и помогают клетке справляться со стрессом. Когда ученые одновременно блокировали обмен глутамина и работу лизосом на фоне терапии ингибиторами KRAS, число устойчивых раковых клеток заметно снижалось.

Авторы считают, что такой подход может стать основой комбинированного лечения: сначала ингибитор KRAS подавляет основную массу опухоли, а затем дополнительная терапия добивает клетки, которые обычно выживают и могут вызвать рецидив.

Ранее ученые выяснили, что экстракты из отходов артишока запускают гибель клеток колоректального рака.

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