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13:20, 25 июня 2026Наука и техника

В популярном продукте нашли противораковый потенциал

Nutrients: Экстракты из отходов артишока запускают гибель клеток колоректального рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fabrizio Esposito / Shutterstock / Fotodom

Экстракты из отходов артишока могут запускать гибель клеток колоректального рака. К такому выводу пришли итальянские ученые, чьи результаты исследованияопубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи изучили водные экстракты, полученные из прицветников артишока — частей растения, которые обычно остаются после переработки. Они оказались богаты полифенолами, включая производные кофейной кислоты, лютеолина и апигенина. Эти соединения известны антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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В эксперименте экстракты протестировали на двух линиях клеток колоректального рака — Caco-2 и HT29. При концентрациях от 2 мг/мл они заметно снижали жизнеспособность опухолевых клеток, а при 4 мг/мл спустя 48 часов почти полностью подавляли их рост. Особенно выраженный эффект показал экстракт местного апулийского сорта BriB: он вызывал апоптоз более чем у 80 процентов клеток.

Дополнительный анализ показал, что экстракты активировали внутренний путь программируемой гибели клеток. В опухолевых клетках повышался уровень белков Bax, каспазы-9 и каспазы-3, а соотношение защитного белка Bcl-2 к Bax снижалось. По словам авторов, это указывает на запуск митохондриального механизма апоптоза.

Ученые подчеркивают, что речь пока идет только о лабораторных экспериментах на клеточных линиях, а не о доказанном лечении рака у людей. Однако результаты показывают, что отходы переработки артишока могут стать недорогим и экологичным источником биоактивных веществ для будущих нутрицевтиков или вспомогательных противоопухолевых разработок.

Ранее ученые выяснили, что ускоренное биологическое старение повышает риск рака в молодом возрасте.

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