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11:48, 23 июня 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина роста рака у молодых людей

Nat Med: Ускоренное биологическое старение повышает риск рака в молодом возрасте
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Люди из более молодых поколений могут стареть биологически быстрее своих родителей, а это связано с повышенным риском развития рака в молодом возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Ученые проанализировали данные более 164 тысяч человек. Исследователи сравнили так называемый биологический возраст организма с фактическим возрастом участников. Оказалось, что у представителей более поздних поколений разрыв между ними был заметно больше, чем у людей, родившихся несколькими десятилетиями ранее.

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Анализ показал, что ускоренное биологическое старение связано с повышенным риском раннего развития онкологических заболеваний. В частности, у людей с наиболее выраженными признаками ускоренного старения вероятность столкнуться с раком до 55 лет была на 15 процентов выше по сравнению с теми, кто старел медленнее. Наиболее сильная связь наблюдалась для рака легких, органов пищеварения и матки.

Исследователи также обнаружили, что старение отдельных систем организма может быть связано с определенными видами рака. Например, преждевременное старение иммунной системы ассоциировалось с повышенным риском рака легких, а ускоренное старение жировой ткани — с более высокой вероятностью колоректального рака.

По мнению авторов работы, оценка биологического возраста может стать новым инструментом для выявления людей с повышенным риском онкологических заболеваний еще до появления симптомов. Это позволит раньше начинать профилактику и проводить более точный скрининг, ориентированный на индивидуальные особенности организма.

Ранее ученые выяснили, что употребление алкоголя может повышать риск развития рака поджелудочной железы.

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