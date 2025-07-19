РИА Новости: ВСУ в попытке вернуть Кондратовку понесли большие потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ), выполняя приказ украинского президента Владимира Зеленского о восстановлении контроля над Кондратовкой в Сумской области, понесли большие потери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка в Сумской области. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте», — говорится в сообщении. Уточняется, что Зеленский отдал такой приказ на фоне снижения поддержки Запада.

Ранее сообщалось, что батальон «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) в составе ВСУ в Сумской области понес колоссальные потери.