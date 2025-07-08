В России сообщили о колоссальных потерях ВСУ на одном направлении

ТАСС: Батальон «Айдар» понес колоссальные потери в Сумской области

Батальон «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес колоссальные потери в боях под Бессаловкой в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

«Уничтожив несколько подразделений 158-й бригады и 24-го ОШБ ВСУ "Айдар", в ходе ожесточенных стрелковых боев наши подразделения ВДВ освободили село Бессаловка. Анализ некрологов показал, что все подразделения "айдаровцев" были уничтожены в Бессаловке в 20-х числах июня», — отмечает агентство.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе шести населенных пунктов Сумской области, где сейчас активно создается буферная зона безопасности. По данным Минобороны, речь идет о населенных пунктах Бессаловка, Кондратовка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Андреевка. Бои на этом направлении вели бойцы подразделения российской группировки войск «Север».