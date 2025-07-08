Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:37, 8 июля 2025Бывший СССР

В России сообщили о колоссальных потерях ВСУ на одном направлении

ТАСС: Батальон «Айдар» понес колоссальные потери в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Батальон «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес колоссальные потери в боях под Бессаловкой в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

«Уничтожив несколько подразделений 158-й бригады и 24-го ОШБ ВСУ "Айдар", в ходе ожесточенных стрелковых боев наши подразделения ВДВ освободили село Бессаловка. Анализ некрологов показал, что все подразделения "айдаровцев" были уничтожены в Бессаловке в 20-х числах июня», — отмечает агентство.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе шести населенных пунктов Сумской области, где сейчас активно создается буферная зона безопасности. По данным Минобороны, речь идет о населенных пунктах Бессаловка, Кондратовка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Андреевка. Бои на этом направлении вели бойцы подразделения российской группировки войск «Север».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Путине. Он пообещал Зеленскому столько военной помощи, сколько США смогут позволить

    Раскрыта причина роста рака легких среди некурящих

    Под Москвой жители устроили драку со строителями дороги и попали на видео

    Стало известно о возможном сроке для Смолова за драку в «Кофемании»

    Оксана Самойлова снялась в оголяющем грудь топе на яхте

    Россиянин описал поездку в популярный азиатский город фразой «нищета за немалые деньги»

    Живущая в Испании Лазарева рассказала о боли из-за эмиграции

    В России сократилось производство одного вида вина

    Заслуженная артистка России умерла на 99-м году жизни

    Трамп вновь провел параллель с Хиросимой после критики из Японии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости