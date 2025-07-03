Раскрыты подробности продвижения российских войск в Сумской области

Минобороны: ВС РФ продвинулись в районе шести населенных пунктов Сумской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе шести населенных пунктов Сумской области, где сейчас активно создается буферная зона безопасности. Подробности продвижения российских войск раскрыли в Минобороны России.

Речь идет о населенных пунктах Бессаловка, Кондратовка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Андреевка. Бои на этом направлении вели бойцы подразделения российской группировки войск «Север».

По данным оборонного ведомства, российские военные нанесли поражение технике и бойцам механизированной и десантно-штурмовой бригадам, а также трем штурмовым полкам и трем бригадам теробороны.

Накануне, 2 июля, сообщалось, что российская армия открыла прямую дорогу на Сумы. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник оценил положение ВС РФ в зоне проведения спецоперации как хорошее.