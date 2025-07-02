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15:16, 2 июля 2025Бывший СССР

Российские войска открыли прямую дорогу на Сумы

Mash: Российские войска открыли прямую дорогу на Сумы на севере Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска открыли прямую дорогу на Сумы на севере Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бойцам армии России удалось выбить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Юнаковка в Сумской области. Как уточнили авторы сообщения, населенный пункт взяли военнослужащие 11-й и 83-й бригад ВДВ.

Отмечается, что бои за село продолжались 38 дней. При этом оно находится на стратегической высоте и является наиболее укрепленным пунктом перед Сумами. После взятия Юнаковки российские войска получили контроль над трассой Сумы — Суджа. Следующим населенным пунктом на их пути является поселок Кияница.

Ранее стало известно, что армия России нанесла бомбовый удар по двигавшимся к границе украинским штурмовикам. Отмечается, что они передвигались в районе Бессаловки в Сумской области.

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