По двигавшимся в направлении границы России украинским штурмовикам нанесли бомбовый удар

Штурмовики ВСУ перемещались в сторону границы РФ, по ним нанесли бомбовый удар

Штурмовики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались переместиться в сторону границы России и прорвать ее. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

«На Курском участке границы противник продолжает атаки на Теткинском и Глушковском направлениях. Утром наша разведка вскрыла перемещение штурмовых групп ВСУ в направлении госграницы в районе Бессаловки, ВКС России нанесли бомбовый удар», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в Сумской области, граничащей с Курской, российские военные отразили десять контратак ВСУ на направлении Андреевки, две — в районе Новоданиловки, три — у Юнаковки, четыре — у села Садки.

Ранее в сети появились кадры боев с ВСУ у границы Курской области. На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, видны удары по огневым точкам и позициям ВСУ, а также по украинским военным, которые находились в лесополосе. Также был опубликован ролик воздушного боя в приграничье.