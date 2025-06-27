Бои с ВСУ у границы Курской области сняли на видео

Появились кадры боев с ВСУ в курском приграничье у поселка Теткино

В сети появилось видео боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Его публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, видны удары по огневым точкам и позициям ВСУ, а также по украинским военным, которые находились в лесополосе.

«На теткинском направлении наши разведчики выявляют скопления боевиков ВСУ и минометные позиции и оборудование противника у границы Курской и Сумской областей, а затем уничтожают их, не давая развивать атаки на нашу территорию», — говорится в сообщении.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что армия России пресечет все попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Он заявил, что воспринимает произошедшее в приграничье как личную трагедию, поскольку имеет корни из Курской области.