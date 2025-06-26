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18:46, 26 июня 2025Россия

Медведев заявил о корнях из Курской области и пообещал пресечь попытки прорыва ВСУ

Медведев: Российская армия пресечет попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская армия пресечет все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь прорваться в Курскую область. Такое обещание в интервью ТАСС дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он заявил, что воспринимает произошедшее в приграничье как личную трагедию, поскольку имеет корни из Курской области.

По мнению Медведева, все попытки атак ВСУ бессмысленны. Он также отметил, что планирует посетить Курскую область.

«Вооруженные силы РФ не дадут ВСУ никаких поводов появиться в Курской области вновь», — заверил он.

До этого зампред Совбеза рассказал, что после освобождения Курской области российские военные продолжают громить ВСУ.

Ранее Медведев подчеркивал, что нанесение украинской стороне максимального поражения остается главной задачей спецоперации.

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