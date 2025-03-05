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11:39, 5 марта 2025Россия

Медведев назвал нанесение максимального поражения ВСУ на земле главной задачей СВО

Медведев: Нанесение ВСУ максимального поражения остается главной задачей СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Нанесение Вооруженным силам Украины (ВСУ) поражения «на земле» остается главной задачей России в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен. Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец», — объяснил свои слова Медведев.

Ранее российский политик назвал возможный срок победы России в СВО. По его словам, в 2025 году у России есть основания рассчитывать на победу в специальной военной операции.

До этого Медведев называл СВО тяжелейшим испытанием для России. Он считает, что боевые действия сплотили граждан и показали, как они любят страну и готовы сделать все ради победы.

ЖЗЛ
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