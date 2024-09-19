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19:53, 19 сентября 2024Россия

Медведев назвал спецоперацию тяжелейшим испытанием для России

Медведев заявил, что СВО является тяжелейшим испытанием для России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция (СВО) является тяжелейшим испытанием для страны. Слова политика приводит РИА Новости.

«Это тяжелейшее испытание для страны, для огромного количества людей в нашей стране. В целом, это возможность сплотиться, показать, как бы это пафосно ни звучало, что мы все любим нашу страну, что мы стараемся сделать все для победы», — сказал он.

По его словам, в вопросе поддержки военнослужащих и их семей нет конкурирующих политических сил, так как все сплотились вокруг президента Владимира Путина и российской армии.

Ранее Медведев порассуждал о дате начала СВО. По его словам, точно сказать, стоило ли начинать специальную военную операцию раньше нельзя. Политик также заявил, что еще в нулевые года можно было отстранить от власти продажных политиков и повесить на майдане наиболее одиозных нацистов.

ЖЗЛ
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