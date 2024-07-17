Медведев высказался о сроках начала СВО

Медведев: нельзя точно сказать, стоило ли начинать СВО раньше

Точно сказать, стоило ли начинать специальную военную операцию (СВО) раньше, нельзя. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

«С одной стороны, киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые, отстранив от власти продажных политиков и повесив на майдане наиболее одиозных нацистов», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что 20 лет назад Россия не была готова к проведению СВО. Сейчас, по его мнению, ситуация совершенно другая и Москва лучше подготовлена в военном плане.

Ранее Медведев отреагировал на видео с расправой над российским военным и процитировал известное стихотворение Константина Симонова о немцах. Политик заявил, что у азовцев нет права на жизнь, они могут рассчитывать только на «тотальные казни».