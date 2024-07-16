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10:18, 16 июля 2024Россия

«Нет для них права на жизнь». Медведев призвал казнить бойцов «Азова», застреливших российского военнопленного

Зампред Совбеза РФ Медведев призвал казнить бойцов «Азова» без пощады

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев жестко высказался о расправе бойцов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) над российским военнопленным, видеозапись которой ранее распространилась в сети.

Медведев назвал азовцев извергами и заявил, что они заслужили «только тотальные казни». Также политик вспомнил стихотворение поэта Константина Симонова, который призывал не испытывать жалости к врагу.

Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!

Дмитрий Медведевзаместитель председателя Совбеза России

Бойцы «Азова» стреляли в военного, не оказывавшего сопротивления

Видеоролик с расправой над российским военным был опубликован азовцами 15 июля. Он сопровождается подписью «Зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты». На видео безоружному военнослужащему несколько раз стреляют в лицо. При этом он не оказывал сопротивления.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов назвал произошедшее нарушением Женевской конвенции.

«Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как "Азов", которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — сказал Алаудинов.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Москалькова обратилась к Киеву после сообщений о расстреле российского пленного

В начале июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о другом факте расстрела российского пленного бойцами Вооруженных сил Украины и призвала украинского коллегу Дмитрия Лубинца провести тщательную проверку и сообщить ей о результатах.

«В СМИ распространяется информация о зверском убийстве украинскими военными российского военнопленного. Считаю, что это является грубейшим нарушением норм международного права и виновные должны понести строгое наказание», — заявила Москалькова.

ООН признала военными преступлениями расстрелы российских военнопленных

В марте 2023 года комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) признала военными преступлениями расстрелы военнослужащими украинской армии российских военнопленных.

Согласно опубликованному докладу, зафиксировано «небольшое количество» очевидных нарушений со стороны украинских солдат. Одно из них было квалифицированно как «неизбирательное» и два инцидента — как военные преступления. Речь идет о случаях расстрелов и пыток военнопленных.

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      Анастасия Яланская
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