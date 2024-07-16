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08:43, 16 июля 2024Россия

Медведев жестко высказался о расправе азовцев над российским солдатом

Медведев о видео с расправой над российским бойцом: слов о пощаде быть не может

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После расправы украинских военнослужащих над российским бойцом «не может быть места пощаде». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Ранее в сети был опубликован ролик, на котором бойцы «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) стреляют в российского бойца, который не оказывает сопротивления.

В этой связи Медведев вновь вспомнил стихотворение Константина Симонова, который призывал не испытывать жалости к врагу. «Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — написал политик.

Ранее на факт расправы над российским бойцом отреагировал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он назвал случившееся нарушением Женевской конвенции и отметил, что подобных действий стоило ожидать со стороны «таких сатанистов, как "Азов"».

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      Алан Босиков
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