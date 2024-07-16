«От сатанистов другого мы и не ожидали». Командир «Ахмата» отреагировал на расстрел российского военного бойцами «Азова»

Алаудинов обвинил «Азов» в нарушении Женевских конвенций за расстрел бойца ВС РФ

Расстрел российского военного бойцами «Азова» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) не удивляет. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Это является нарушением Женевской конвенции. Удивляться нечему», — говорится в комментарии Алаудинова.

Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как «Азов», которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях Апти Алаудинов генерал-майор ВС РФ

Ранее стало известно, что иностранные наемники, примкнувшие к вооруженным силам Украины (ВСУ) в составе подразделения The Chosen company, принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне СВО. По словам работающего в этом подразделении немецкого медика Каспара Гросса, наемники выстрелили в безоружного раненого российского бойца, который вышел на позиции противника.

Наемники из The Chosen company хвастались убийствами военнопленных в своих групповых чатах. В частности, подобные упоминания фиксировали в октябре 2023 года.

Гросс признался, что решил раскрыть правду о преступлениях наемников из-за продолжающихся неоправданных убийств. Помимо вышеозначенного ЧП, благодаря медику стало известно о случае, когда еще один российский солдат был готов сдаться и поднял руки, но один из членов The Chosen company в ответ кинул в него гранату. Журналисты считают, что гранату мог кинуть солдат из Греции с позывным Зевс. Предположительно, он мог участвовать еще в нескольких эпизодах расправы над российскими военными.

В России обратили внимание на нежелание Запада видеть преступления наемников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Россия неоднократно предоставляла факты об издевательствах воюющих на стороне Киева бойцов в Донбассе. Однако, посетовала дипломат, западные СМИ делали все, чтобы не видеть этого.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Киеву после сообщений о расстреле российского пленного, призвав провести тщательную проверку по факту убийства пленного бойца специальной военной операции на Украине (СВО). «Считаю, что это является грубейшим нарушением норм международного права и виновные должны понести строгое наказание», — заявила омбудсмен. Москалькова также обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу, чтобы Киев провел тщательную проверку по факту убийства и сообщил ей о результатах.

Действиями The Chosen company заинтересовался Следственный комитет. В ведомстве заверили, что следователи детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Наемники едут на Украину ради «Сафари на русских»

8 июля военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские военные в зоне СВО ликвидировали бразильского наемника с позывным Sierra, сражавшегося на стороне ВСУ).

Боевик вел собственный YouTube-канал и отправился на «сафари на русских», в том числе для контента. Обратно уехал в цинке Юрий Котенок военкор

До этого 27-летний наемник ВСУ из Чехии Филипп Симан, вернувшись на родину, признался в расстрелах. Он рассказал, что в 2022 году добровольно вступил в батальон «Карпатская Сечь», а оказавшись в Буче, их отряд «был полицией, судом и палачами». Несмотря на громкое заявление, его обвинили лишь в незаконной службе на стороне другого государства и мародерстве.

Подполковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен отметил, что расправа украинских военных над пленными напоминает о действиях нацистов. Он напомнил, что многие солдаты ВСУ являются поклонниками лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степана Бандеры, который служил в рядах Вермахта в годы Второй мировой войны.