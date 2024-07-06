СК пообещал расследовать сообщения о расстреле российского пленного наемниками

СК будет расследовать сообщения о расстреле наемниками ВСУ российского пленного

Следственный комитет (СК) России будет расследовать сообщения в СМИ о совершении преступления против раненого российского военнопленного. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК пообещали, что следователи детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, примкнувшие к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в составе подразделения The Chosen company, принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне спецоперации (СВО).