NYT: иностранные наемники из ВСУ убивали российских пленных в зоне СВО

Иностранные наемники, примкнувшие к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в составе подразделения The Chosen company, принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне спецоперации (СВО). Об этом рассказал немецкий медик Каспар Гросс, работающий в этом подразделении.

Наемники из The Chosen company рассказывали об убийствах военнопленных в групповых чатах. В частности, подобные упоминания фиксировали в октябре прошлого года.

К расправам над российскими военными причастен Зевс

Гросс признался, что решился на беседу с журналистами The New York Times (NYT) из-за продолжающихся неоправданных убийств. В новом материале газеты рассказывается о нескольких случаях, когда российские военнопленные становились жертвами бойцов из The Chosen company.

По словам немецкого медика, после одного из боестолкновений в августе 2023 года на позиции противника вышел раненый российский боец, которому требовалась медицинская помощь. Пока один наемник искал бинты, два боевика из The Chosen company выстрелили в безоружного.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Издание The Times также ознакомилось с видеозаписью, на которую попал другой момент расправы над российским военными. Судя по видео, российский солдат был готов сдаться и поднял руки, однако один из членов The Chosen company в ответ кидает в него гранату. Журналисты считают, что гранату мог кинуть солдат из Греции с позывным Зевс. Предположительно, он мог участвовать еще в нескольких эпизодах расправы над российскими военными.

Бывший национальный гвардеец армии США Райан О'Лири, который сейчас является фактическим командиром роты Chosen, опроверг информацию о том, что его подопечные совершали военные преступления. Он уверяет, что его солдаты стреляли только в тех, кто представлял угрозу.

В ЕСПЧ поступило дело о пытках против российского солдата

Убийство военнопленных является нарушением Женевских конвенций. В конце мая стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал дело против Украины из-за пыток российского военного. Процесс получил наименование «Резников против Украины». Пыткам подвергался российский военнопленный Денис Резников. Над ним издевались в плену и шантажировали его дочь. От нее требовали фотографировать военные объекты, а взамен обещали прекратить издевательства над мужчиной.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

ООН обращала внимание на пытки россиян на Украине. Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в марте опубликовало доклад, в котором говорится, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам.

Сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Пленные сообщили, что их удерживали в подвалах, избивали палками на допросах и пытали током. Также заявлялось об инсценировках казни и угрозах сексуальным насилием.