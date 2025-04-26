Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
106:65
Завершен
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Динамо Мх
2:3
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Гаэль Монфис
0:0
Завершен
Андрей Рублёв
Мадрид (м)
ПСЖ
1:3
Завершен
Ницца
Франция — Лига 1|31-й тур
Монреаль Канадиенс
6:3
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
3:2
Завершен
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Эдмонтон Ойлерз
7:4
Завершен
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
07:50, 26 апреля 2025Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких шортах

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка позирует в серых шортах и сером коротком жакете с белой блузой. На спортсменку подписано более пяти миллионов человек.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший день переговоров и встреч». Трамп оценил прогресс в достижении сделки по Украине

    Евросоюз неожиданно нарастил продажи вина в Россию

    В России предложили ввести ограничения на парковку электросамокатов

    Троих соучастников покушения на Прилепина до сих пор не поймали

    В Госдуме призвали взять на контроль цены на билеты в Белгородской и Курской областях

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких шортах

    ВСУ обвинили в ежедневном нарушении работы гражданской инфраструктуры Херсонской области

    ЦРУ подтвердило смерть сына замдиректора

    Лидер Северной Кореи спустил на воду эсминец против «наглых империалистических пиратов»

    Экономист допустил снижение цены на ряд товаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости