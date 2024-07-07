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07:51, 7 июля 2024Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких обтягивающих шортах

Фото: Instagram Алиса Шмидт

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Легкоатлетка позировала в зеленом топе и черных коротких обтягивающих шортах. Она написала, что отобралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. «Моя самая большая мечта сбылась. Эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь», — подписала пост Шмидт, призвав подписчиков верить в свои мечты.

В июне 2022 года Шмидт бросила вызов футболисту Неймару. Легкоатлетка спросила у подписчиков, должны ли они провести забег. Она обратила внимание на то, что у футболиста много дел, но он мог бы выделить ей немного времени.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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      Анастасия Борисова
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