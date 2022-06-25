Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Неймару

Немецкая бегунья Алиса Шмидт захотела провести забег против футболиста ПСЖ Неймара

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, бросила вызов игроку «Пари Сен-Жермен» Неймару. Она опубликовала сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), скриншоты доступны на сайте GMSPORS.

Легкоатлетка спросила у подписчиков, должны ли они провести забег. «У него много дел, но кто знает, может быть, он все-таки побежит со мной», — написала она.

2 октября Шмидт устроила для своих фанатов дефиле в Instagram. Она выложила несколько фотографий в разных нарядах и попросила подписчиков оценить их в комментариях.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.