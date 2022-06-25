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Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Неймару

Немецкая бегунья Алиса Шмидт захотела провести забег против футболиста ПСЖ Неймара

Фото: Chai von der Laage / Globallookpress.com

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, бросила вызов игроку «Пари Сен-Жермен» Неймару. Она опубликовала сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), скриншоты доступны на сайте GMSPORS.

Легкоатлетка спросила у подписчиков, должны ли они провести забег. «У него много дел, но кто знает, может быть, он все-таки побежит со мной», — написала она.

2 октября Шмидт устроила для своих фанатов дефиле в Instagram. Она выложила несколько фотографий в разных нарядах и попросила подписчиков оценить их в комментариях.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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