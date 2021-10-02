Самая сексуальная спортсменка мира устроила дефиле для фанатов

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала несколько своих нарядов в социальных сетях. Пост с роликом доступен в Instagram-аккаунте атлетки.

Шмидт устроила дефиле, продемонстрировав пользователям Instagram несколько вариантов нарядов. Она попросила фанатов поделиться своим мнением в комментариях. Публикация набрала более 204 тысяч просмотров.

30 сентября 22-летняя немка опубликовала фото, где она позирует в обтягивающих лосинах. За трое суток пост набрал более 228 тысяч лайков.

У немки 2,5 миллиона подписчиков в Instagram. Таблоиды, такие как The Sun или New York Post, называют ее «самой сексуальной спортсменкой планеты».

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.