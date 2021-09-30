Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающих лосинах

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фотографию с тренировки в Instagram.

Легкоатлетка попозировала в обтягивающих серых лосинах и коротком белом топе на фоне стадиона. Шмидт написала, что ее путь продолжается. Она рассказала, что последнюю неделю много путешествовала, а теперь вновь готова к тренировкам. В комментариях пользователи назвали наряд спортсменки восхитительным и пожелали ей удачи.

23 сентября стало известно, что Шмидт станет моделью бренда Hugo Boss на неделе моды в Милане. Бегунья заявила, что чувствует волнение, но с нетерпением ждет дебюта в новом качестве.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

