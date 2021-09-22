Самая сексуальная спортсменка мира попробует себя в новом качестве

Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт поучаствует в неделе моды в Милане

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, поучаствует в качестве модели в неделе моды в Милане. Об этом сообщает The Sun.

Мероприятие проходит с 21 по 27 сентября. Легкоатлетка представит бренд Hugo Boss. Шмидт отметила, что чувствует волнение, но с нетерпением ждет дебюта в новом качестве.

15 сентября легкоатлетка попозировала в голубом топе и белой короткой юбке с высоким вырезом на ноге на фоне моря и выложила фото в Instagram. В комментариях пользователи восхитились красотой спортсменки.

В 2017 году Шмидт завоевала серебряную медаль в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья заняла третье место в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.