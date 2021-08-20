Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в короткой майке

Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт показала фото на стадионе в Instagram

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала фотографию в короткой майке.

На снимке 23-летняя легкоатлетка попозировала на стадионе в синем топе и черных бриджах. В комментариях подписчики назвали фото восхитительным и обратили внимание на то, что спортсменка всегда умеет удачно подбирать одежду для выступлений.

В феврале Шмидт поделилась фотосессией из фитнес-зала. В комментариях пользователи задались вопросом, когда бегунья успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.