Фото самой сексуальной спортсменки в облегающих лосинах вызвало вопросы в сети

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала фотографию в облегающих лосинах, чем вызвала вопросы у пользователей сети.

23-летняя спортсменка, одетая в серые лосины и белый короткий топ, попозировала в фитнес-зале. Легкоатлетка написала, что на этой неделе ее ждут национальные соревнования. В комментариях пользователи остались озадачены, когда Шмидт успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

В январе Шмидт рассказала, что планирует стать фитнес-блогером и что уже сняла пилотный выпуск своего нового шоу для YouTube. Для этого она провела тренировку вместе с защитником дортмундской «Боруссии» Матсом Хуммельсом.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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