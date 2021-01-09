Немецкий футболист провел тренировку с самой сексуальной спортсменкой мира

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс провел тренировку с немецкой легкоатлеткой Алисой Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира. Ролик опубликован на канале немецкой команды в YouTube.

Участники занятия пробежались по стадиону и пообщались. Кроме того, спортсмены показали несколько эффективных упражнений для тренировок.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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