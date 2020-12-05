Самая сексуальная спортсменка мира показала тренировку в обтягивающих лосинах

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram видео с тренировки.

21-летняя легкоатлетка, одетая в короткий топ и обтягивающие лосины, показала подготовку к забегу, а также то, как она стартовала и финишировала на дистанции. «Никогда не становится проще», — подписала пост немка.

Осенью этого года Шмидт на время стала фитнес-тренером футболистов дортмундской «Боруссии». Она провела несколько тренировок с игроками команды.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.