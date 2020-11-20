Российская девушка-арбитр снялась в откровенном боди

Российская девушка-арбитр Екатерина Костюнина снялась в откровенном боди. Снимки доступны в Instagram судьи.

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Костюнина поделилась кадрами с фотосессии, в которой она приняла участие. На них футбольный судья демонстрирует серое боди.

Популярность к Костюниной пришла в 2016 году. Тогда о ней написали многие российские и зарубежные СМИ. В 2018-м арбитр окончила Красноярский государственный педагогический университет. Она судит матчи первого женского и третьего мужского дивизиона чемпионата России по футболу.

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