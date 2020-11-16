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Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике

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Алиса Шмидт
Алиса Шмидт
Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram фото в купальнике.

21-летняя легкоатлетка попозировала в черном бикини в бассейне, находясь по шею в воде. В комментариях пользователи сети восхитились красотой спортсменки, назвав ее ангельски красивой и поэтически сложенной.

26 сентября Шмидт на время стала фитнес-тренером дортмундской «Боруссии». Позднее она провела тренировку с игроком команды, чемпионом мира по футболу в составе сборной Германии Матсом Хуммельсом.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.


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