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Самая сексуальная спортсменка мира потренировалась с чемпионом мира по футболу

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Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, провела тренировку с чемпионом мира по футболу Матсом Хуммельсом. Видео доступно на YouTube-канале спортсменки.

Вместе они устроили забег на 400 метров. Шмидт поблагодарила футболиста за совместную тренировку и добавила, что отлично провела время.

26 сентября Шмидт на время стала фитнес-тренером дортмундской «Боруссии», за которую выступает Хуммельс. Тогда она провела занятие по общей физической подготовке.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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