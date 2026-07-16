ФСБ сорвала маску с призывавшего к уничтожению российских военных мужчины

В Крыму ФСБ поймала мужчину, призывавшего уничтожать российских военных

В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ России задержали местного жителя, призывавшего к уничтожению российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Фигурант — 44-летний житель поселка Советский. Он публично поддерживал деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) и придерживался националистических взглядов.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

По данным правоохранителей, в его гараже нашли атрибутику с украинской символикой, а также флаги и шевроны США. Он активно публиковал в украинских пабликах комментарии, в которых призывал уничтожать российские военкоматы и «Юнармию».

Ранее сообщалось, что в Югре сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтяном предприятии в городе Нягани.