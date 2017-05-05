Форменный беспредел

Недавно мы рассказывали о прославившейся на весь мир девушке-арбитре из Бразилии. Однако Дениз Буэно не единственная рефери, чьи фотографии будоражат поклонников футбола. 22-летняя сибирячка Екатерина Костюнина тоже получила свою долю популярности благодаря Instagram. «Лента.ру» публикует подробности жизни и карьеры красавицы из Красноярска.

A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Jun 30, 2016 at 12:41am PDT

Однажды студентка Красноярского университета и начинающий арбитр Екатерина Костюнина проснулась самой сексуальной рефери России. Ее телефон разрывался от сообщений, а фото из Instagram красовались на многих отечественных сайтах. Позже фотографии россиянки в купальнике оценили и зарубежные СМИ — в частности, The Daily Mail.

The newspapers of different countries ! 🌎 thank you !😊 A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Oct 5, 2016 at 12:21pm PDT

Родилась будущий арбитр в Красноярске. Ни мать, ни отец Екатерины не имели к спорту отношения, поэтому, как поступают многие родители девочек, отдали дочь на танцы. Но к 12 годам интерес к танцам пропал: Катя задерживалась после уроков, чтобы погонять мяч с мальчиками, а на стене в ее комнате появился постер Стивена Джеррарда.

⚽️ A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Oct 13, 2016 at 6:54am PDT

Как ни странно, родители не были против желания дочери сменить «женственные» танцы на «мужественный» футбол. Возможно, думали, что это не всерьез. Но с некоторых пор Екатерина почти не покидала футбольное поле.

Сегодня! В Красноярске состоялся самый большой матч за всю историю сибирского футбола, в котором 11 человек из ФК «Енисей» сыграли против 100 детей из емельяновского детского дома и академии «Легион». На фотографии матч открывают Демидов Владимир Петрович - Депутат Законодательного Собрания Красноярского края и Главный тренер ФК "Енисей" - Тихонов Андрей Валерьевич. Встреча завершилась со счётом 3:3 😊 A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Oct 17, 2016 at 7:10am PDT

Когда юная футболистка начала играть в команде, она совершенно не заботилась о своей внешности. Катя не считала себя красавицей и не пользовалась популярностью у парней.

#summertime A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Oct 30, 2016 at 6:15am PDT

Однажды Екатерине предложили стать судьей на любительском женском матче. И тогда она поняла, что и дальше хочет выступать в качестве арбитра.

🖤 A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Apr 13, 2017 at 7:12am PDT

К своей профессии девушка относится серьезно и планирует двигаться вверх по карьерной лестнице. В одном интервью Костюнина так и заявила: «Мечтаю стать судьей ФИФА».

A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Jul 31, 2016 at 5:31am PDT

Работу Екатерины на матчах никто не критикует. Претензии к полу главного арбитра тоже отсутствуют. Наоборот, после игры болельщики, бывает, одаривают девушку цветами.

Доброго утра всем ☺️👐🏾 A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Jan 25, 2016 at 9:08pm PST

Помимо основных тренировок, Екатерина занимается в тренажерном зале, чтобы поддерживать свое тело в форме.

A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Mar 4, 2017 at 5:13am PST