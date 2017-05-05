Форменный беспредел

Недавно мы рассказывали о прославившейся на весь мир девушке-арбитре из Бразилии. Однако Дениз Буэно не единственная рефери, чьи фотографии будоражат поклонников футбола. 22-летняя сибирячка Екатерина Костюнина тоже получила свою долю популярности благодаря Instagram. «Лента.ру» публикует подробности жизни и карьеры красавицы из Красноярска.
Однажды студентка Красноярского университета и начинающий арбитр Екатерина Костюнина проснулась самой сексуальной рефери России. Ее телефон разрывался от сообщений, а фото из Instagram красовались на многих отечественных сайтах. Позже фотографии россиянки в купальнике оценили и зарубежные СМИ — в частности, The Daily Mail.
Родилась будущий арбитр в Красноярске. Ни мать, ни отец Екатерины не имели к спорту отношения, поэтому, как поступают многие родители девочек, отдали дочь на танцы. Но к 12 годам интерес к танцам пропал: Катя задерживалась после уроков, чтобы погонять мяч с мальчиками, а на стене в ее комнате появился постер Стивена Джеррарда.
Как ни странно, родители не были против желания дочери сменить «женственные» танцы на «мужественный» футбол. Возможно, думали, что это не всерьез. Но с некоторых пор Екатерина почти не покидала футбольное поле.
Сегодня! В Красноярске состоялся самый большой матч за всю историю сибирского футбола, в котором 11 человек из ФК «Енисей» сыграли против 100 детей из емельяновского детского дома и академии «Легион». На фотографии матч открывают Демидов Владимир Петрович - Депутат Законодательного Собрания Красноярского края и Главный тренер ФК "Енисей" - Тихонов Андрей Валерьевич. Встреча завершилась со счётом 3:3 😊
Когда юная футболистка начала играть в команде, она совершенно не заботилась о своей внешности. Катя не считала себя красавицей и не пользовалась популярностью у парней.
Однажды Екатерине предложили стать судьей на любительском женском матче. И тогда она поняла, что и дальше хочет выступать в качестве арбитра.
К своей профессии девушка относится серьезно и планирует двигаться вверх по карьерной лестнице. В одном интервью Костюнина так и заявила: «Мечтаю стать судьей ФИФА».
Работу Екатерины на матчах никто не критикует. Претензии к полу главного арбитра тоже отсутствуют. Наоборот, после игры болельщики, бывает, одаривают девушку цветами.
Помимо основных тренировок, Екатерина занимается в тренажерном зале, чтобы поддерживать свое тело в форме.