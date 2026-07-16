Россиянам назвали условия получения выплаты после увольнения

Адвокат Баранов: В некоторых случаях экс-работник может получать выплаты после увольнения

В некоторых случаях бывший сотрудник компании может рассчитывать на получение выплаты даже после увольнения. Об этом заявил адвокат Игорь Баранов, его слова приводит RT.

В качестве наиболее распространенных примеров юрист привел увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением численности штата работников. В таких случаях экс-сотрудник может получать выплаты после ухода из компании, пояснил Баранов.

При таком раскладе, отметил юрист, бывший работник должен получить от бывших руководителей выходное пособие. При соблюдении установленных законом условий за ним может сохраняться средний месячный заработок, пока он не найдет новую работу. Продолжительность таких выплат, резюмировал эксперт, может составлять до двух месяцев со дня увольнения, а в отдельных случаях (если решение принято службой занятости и работник своевременно обратился туда после увольнения) — до трех.

Если экс-сотрудник захочет вернуться в компанию, отметил основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, он может обратиться с соответствующей просьбой к руководству компании в любое время. Действующие нормы российского трудового законодательства не устанавливают срок между увольнением и повторным приемом, констатировал аналитик.