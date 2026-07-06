Россиянам раскрыли порядок действий при желании вернуться на прежнюю работу

Юрист Русяев: Закон не устанавливает срок между увольнением и повторным приемом на работу

Действующие нормы российского трудового законодательства не устанавливают срок между увольнением и повторным приемом на работу. Об этом заявил основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Его слова приводит RT.

Ушедший из компании сотрудник может обратиться к начальству с просьбой вернуть его в штат в любое время, пояснил юрист. «Новый трудовой договор считается полностью самостоятельным», — констатировал Русяев.

Работодатель, добавил эксперт, вправе заново согласовать оклад и должность, а также установить испытательный срок (до трех месяцев) для выразившего желание вернуться экс-сотрудника. При этом наступление первого оплачиваемого отпуска будет отсчитываться заново, с момента повторного приема на работу, резюмировал юрист. «Прежний стаж в той же фирме тут ничего не добавляет», — резюмировал Русяев.

Ранее россиянам рекомендовали не менять работу ради повышения зарплаты. С учетом постепенного завершения «гонки окладов» на внутреннем рынке, роста издержек компаний и более тщательного подхода работодателей к эффективности новичков, пояснил аналитик Дмитрий Трепольский, сейчас не лучшее время для смены основного места труда.