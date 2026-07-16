Москву накроет штормовой ветер

Дептранс: В Москве 16 июля ожидается ветер до 17 метров в секунду

В Москве в четверг, 16 июля, ожидается штормовой ветер. Об этом жителей столицы предупредили в пресс-службе городского дептранса.

По информации ведомства, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В связи с непогодой москвичей призвали не стоять под шаткими конструкциями и деревьями. Автомобилистам порекомендовали быть особенно осторожными на мостах и эстакадах, где ветер ощущается сильнее, избегать резких маневров, торможений и обгонов, а также увеличить дистанцию, в особенности перед фурами и грузовыми автомобилями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погода 16 июля в Москве будет больше похожа на сентябрьскую. Так, столбики термометров днем покажут плюс 18-20 градусов.