ISU присвоил нейтральный статус пятерым российским фигуристам

ISU присвоил нейтральный статус Петросян, Двоеглазовой, Фроловой, Горбачевой и Федорову

Международный союз конькобежцев на своем сайте объявил о присвоении нейтрального статуса пятерым российским фигуристам.

В списке присутствуют Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Все эти спортсмены выступают в одиночном катании.

30 июня ISU допустил российских и белорусских фигуристов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона 2026/2027.

Российские фигуристы были отстранены от всех соревнований под эгидой ISU c весны 2022 года. Возвращение на международную арену состоялось в конце 2025-го на олимпийской квалификации к Играм-2026, куда допустили Петросян и Петра Гуменника. Позднее россияне выступили в олимпийском турнире.