ISU допустил российских фигуристов до турниров в нейтральном статусе

ISU допустил российских и белорусских фигуристов до турниров в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027. Россияне и белорусы теперь могут принимать участие в соревнованиях без национальной символики и гимнов. Такие же ограничения будут действовать в отношении тренерского состава и технического персонала.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года.

Только два представителя страны — Петр Гуменник и Аделия Петросян — выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе. На другие турниры ISU россияне и белорусы не допускались.

