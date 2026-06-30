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10:53, 30 июня 2026Спорт

ISU допустил российских фигуристов до турниров в нейтральном статусе

ISU допустил российских и белорусских фигуристов до турниров в нейтральном статусе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jurij Kodrun - International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027. Россияне и белорусы теперь могут принимать участие в соревнованиях без национальной символики и гимнов. Такие же ограничения будут действовать в отношении тренерского состава и технического персонала.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года.

Только два представителя страны — Петр Гуменник и Аделия Петросян — выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе. На другие турниры ISU россияне и белорусы не допускались.

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