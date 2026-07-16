Рынки занервничали из-за нового вызова мировой экономике

МЭА: Рынки занервничали из-за очередного паралича Ормузского пролива

Если конфликт, вновь парализовавший судоходство в Ормузском проливе, не будет урегулирован в течение нескольких недель, то мировая экономика столкнется с новым вызовом. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Его процитировало Bloomberg.

По его словам, рынки уже нервничают из-за усиливающейся неопределенности и эскалации напряженности, которая может вновь сорвать поставки нефти, удобрений, природного газа и других грузов по этому ключевому водному пути. Поэтому, как подчеркнул Бироль, речь идет не о месяцах, а о неделях, после чего пролив необходимо полностью и безоговорочно открыть.

Ранее Международная морская организация (IMO) выяснила, что после достигнутого в ходе переговоров США и Ирана временного перемирия в Ормузском проливе участились нападения на нефтяные супертанкеры.