Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:08, 16 июля 2026Экономика

Рынки занервничали из-за нового вызова мировой экономике

МЭА: Рынки занервничали из-за очередного паралича Ормузского пролива
Кирилл Луцюк

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA / Reuters

Если конфликт, вновь парализовавший судоходство в Ормузском проливе, не будет урегулирован в течение нескольких недель, то мировая экономика столкнется с новым вызовом. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Его процитировало Bloomberg.

По его словам, рынки уже нервничают из-за усиливающейся неопределенности и эскалации напряженности, которая может вновь сорвать поставки нефти, удобрений, природного газа и других грузов по этому ключевому водному пути. Поэтому, как подчеркнул Бироль, речь идет не о месяцах, а о неделях, после чего пролив необходимо полностью и безоговорочно открыть.

Ранее Международная морская организация (IMO) выяснила, что после достигнутого в ходе переговоров США и Ирана временного перемирия в Ормузском проливе участились нападения на нефтяные супертанкеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Федоров заявил о необходимости уволить главкома ВСУ Сырского
    Политолог обратился к России на фоне производства ЕС дронов для Украины
    Евросоюз снизил закупки российского газа
    Желание геолога оседлать гусеничный вездеход оказалось роковым для российской студентки
    В Кремле заявили о необходимом для урегулирования конфликта на Украине человеке
    Мировые цены на ключевую агрокультуру достигли максимума
    Популярная диета оказалась связана с повышенным риском развития рака
    В Москве закончилось жилье для богатых
    Акции «Газпрома» подешевели до исторического минимума
    В России раскрыли способ кардинально решить проблему с угрозами Запорожской АЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok