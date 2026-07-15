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15:55, 15 июля 2026Экономика

Стало известно о новой опасной тенденции в Ормузском проливе

IMO: Нефтяные супертанкеры стали чаще подвергаться нападениям в Ормузском проливе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

После достигнутого в ходе переговоров США и Ирана временного перемирия в Ормузском проливе участились нападения на нефтяные супертанкеры. О новой опасной тенденции в акватории ближневосточного региона сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международной морской организации (IMO, морского ведомства ООН).

За последний месяц, отмечают эксперты, целью пяти из девяти ракетных атак на торговые суда стали сверхкрупные танкеры, предназначенные для перевозки нефти. Эти транспортные средства, пояснили аналитики, перевозили большие партии ближневосточного сырья в разные регионы мира.

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До заключения временного мирного соглашения, согласно сведениям морского ведомства ООН, из 48 коммерческих судов, получивших повреждения во время войны на Ближнем Востоке, лишь девять были сверхбольшими танкерами (VLCC). Три из них принадлежали Ирану, их вывели из строя американские военные.

Участившиеся нападения на супертанкеры в регионе, предполагают аналитики, могут быть связаны со стремлением ближневосточных энергогигантов нарастить экспорт сырья после затяжной просадки в марте-июне. Это дает Ирану больше возможностей для поражения иностранных судов. На этом фоне в IMO еще раз настоятельно призвали судовладельцев по всему миру избегать прохода через Ормузский пролив. Генсек организации Арсенио Домингес подчеркнул, что подобный маршрут все еще представляет большую опасность для логистических компаний и перевозчиков сырья.

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