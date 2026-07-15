В ООН предостерегли судовладельцев от прохода через Ормуз

Генсек IMO Домингес: Ормузский пролив слишком опасен для прохода коммерческих судов

Ормузский пролив по-прежнему представляет большую опасность для владельцев коммерческих судов. Об этом заявил генеральный секретарь Международной морской организации (IMO, морское ведомство ООН) Арсенио Домингес, его слова приводит Bloomberg.

Он рекомендовал судовладельцам по возможности обходить стороной ключевую на Ближнем Востоке логистическую артерию. «Я буду и дальше призывать компании не рисковать и избегать прохода транзитом через Ормузский пролив», — констатировал Домингес.

В условиях возобновления США и Ираном взаимных ракетных ударов следование по этому маршруту может нанести логистическим компаниям и перевозчикам значительный ущерб, отметил он. В акватории Ормузского пролива в затруднительном положении продолжают оставаться в общей сложности 6 тысяч моряков. «Я буду и дальше настаивать на соблюдении международного права и призвать страны поступать так же», — заключил Домингес.

Судовладельцы в целом также скептически относятся к перспективам безопасного судоходства в Ормузском проливе. Участники рынка опасаются рисков очередной эскалации на Ближнем Востоке, отмечал глава японской логистической компании Mitsui OSK Lines Джотаро Тамура.

Не вселяет оптимизма отрасли и недавнее решение президента США Дональда Трампа возобновить морскую блокаду Ирана и обложить иностранные суда 20-процентными пошлинами за безопасный проход по этому маршруту. Судовладельцы, поясняла газета Nikkei, сочли требования главы Белого дома непомерными.