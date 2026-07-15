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09:41, 15 июля 2026Экономика

Судовладельцы назвали требования Трампа непомерными

Nikkei: Судоходные компании оспорили идею Трампа о сборе за проход грузов через Ормуз
Дмитрий Воронин
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Stringer / Reuters

Судовладельцы оспорили идею президента США Дональда Трампа, заявившего, что американцы станут «ангелами-хранителями» Ормузского пролива и начнут брать за проход через него 20 процентов от стоимости груза. Об этом пишет японская газета Nikkei.

«Это неприемлемый и непомерный уровень», — оценили требование лидера Соединенных Штатов представители судоходной отрасли (цитата по ТАСС). По их словам, сборы в «миллиарды иен» за проход каждого танкера с нефтью будет «совершенно невозможно оплатить».

По данным СМИ, Трамп «вполне серьезно» относится к плану введения 20-процентного сбора, о котором рассуждает не первый месяц. При этом он не ввел его раньше только из-за сопротивления некоторых членов собственной администрации. «Это удивительно — мы никогда не зарабатывали, мы охраняли пролив бесплатно. А теперь мы будем охранять его и нам будут платить много денег», — подчеркивал глава Белого дома, говоря о соответствующих планах.

Аналитики ожидают, что введение сбора фактически увеличит стоимость нефти, перевозимой через Ормузский пролив, примерно на 16 долларов за баррель.

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