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15:55, 14 июля 2026Экономика

Введение сбора за проход грузов через Ормузский пролив назвали давней идеей Трампа

Semafor: Трамп вполне серьезно относится к идее о сборе за проход грузов через Ормуз
Дмитрий Воронин

Фото: Stringer / Reuters

Президент США Дональд Трамп «вполне серьезно» относится к плану введения 20-процентного сбора за проход грузов через Ормузский пролив, о которой он рассуждает уже не первый месяц. Об этом изданию Semafor рассказал представитель Белого дома, по словам которого Трамп еще в апреле задавался вопросом, «почему бы» этого не сделать, а члены администрации пытались его отговорить.

«Для него это решение всегда было продиктовано интуицией, и теперь он, по сути, снова к нему вернулся», — объяснил собеседник журналистов. Он уточнил, что глава Соединенных Штатов ранее воздерживался от того, чтобы дать ход реализации этой его давней идеи именно из-за возражений со стороны некоторых лиц из окружения.

«Это удивительно — мы никогда не зарабатывали, мы охраняли пролив бесплатно. А теперь мы будем охранять его и нам будут платить много денег», — заявил накануне Трамп. Цены на нефть после этого устремились вверх.

Пока неясно, как именно будет работать система сборов, которую Трамп увязывает с возобновлением военно-морской блокады пролива. Также нет понимания, консультировались ли вообще США по этому поводу со странами Персидского залива. Так или иначе, аналитики ожидают, что сбор фактически увеличит стоимость нефти, перевозимой через пролив, примерно на 16 долларов за баррель.

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