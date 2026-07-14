В планах Трампа увидели угрозу для мирового рынка нефти

CNBC: План Трампа ввести тариф на проход Ормузского пролива угрожает мировому рынку нефти

План президента США Дональда Трампа установить тарифы в 20 процентов от стоимости грузов, проходящих через Ормузский пролив, угрожают мировому рынку нефти. Такие риски увидели опрошенные CNBC аналитики.

По мнению аналитиков, предлагаемый сбор сигнализирует о повышенном риске того, что перебои в судоходстве через пролив могут привести к дефициту поставок.

Энди Липоу, президент компании Lipow Oil Associates, заявил, что рынок рассчитывал на увеличение поставок после подписания в прошлом месяце меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, но этот оптимизм угас. Предложенный Трампом сбор фактически увеличит стоимость нефти, перевозимой через пролив, примерно на 16 долларов за баррель, хотя администрация пока не уточнила, как именно будет взиматься плата. В Citi предупредили, что введение пошлины может повысить риски военной эскалации в ближайшем будущем.

Генри Хоффман, соуправляющий портфелем Catalyst Energy Infrastructure Fund, предупредил, что сокращение судоходства может в конечном итоге вынудить производителей сократить добычу, если хранилища заполнятся и нефть нельзя будет экспортировать. Если экспортеры не смогут вывозить нефть из Персидского залива, резервуары для хранения могут в конечном итоге заполниться, и у производителей не останется иного выбора, кроме как приостановить добычу. «Таким образом, фактические потери в поставках могут оказаться гораздо больше, чем можно предположить, просто взглянув на поврежденную инфраструктуру», добавил он.

13 июля Трамп назвал США «Хранителем Ормузского пролива» и пообещал взимать 20 процентов со всех перевозимых через транспортную артерию грузов. Эти средства будут «на принципах справедливости» взиматься на покрытие любых и всех затрат американских военных, необходимых для выполнения задачи по обеспечению безопасности и охраны этого крайне нестабильного региона.