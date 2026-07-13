Трамп пообещал приступить к взиманию платы за охрану Ормузского пролива

Трамп объяснил, почему США больше не будут охранять Ормузский пролив бесплатно

Американцы, взяв под контроль Ормузский пролив, начнут взимать плату за его охрану, заявил президент США Дональд Трамп, не уточнив, от кого планируется охранять это стратегически важное направление. Его заявления прозвучали в эфире Fox News.

«Нам возместят расходы, потому что другие страны очень богаты, они на нашей стороне. И от нас нельзя ожидать, что мы будем делать это бесплатно, как мы делали это много лет (...) Это удивительно — мы никогда не зарабатывали, мы охраняли пролив бесплатно. А теперь мы будем охранять его и нам будут платить много денег. Мы просто хотим получить возмещение за то, что подвергаем наших людей опасности», — сказал Трамп. Также он пообещал, что военные США станут «ангелами-хранителями» Ормузского пролива.

Президент Соединенных Штатов добавил, что США и Иран провели переговоры 12 июля и пришли к договоренностям. По его словам, они сорвались, так как Тегеран потребовал поправки к соглашению.

В МИД Ирана в свою очередь заявили, что США новыми атаками открыто нарушили почти все положения меморандума об урегулировании конфликта, а также фундаментальные принципы устава ООН.